Lo invita a salire in casa, lui la violenta: il racconto di una 16enne ai genitori a Genova

La ragazza aveva conosciuto il giovane in centro mentre era in giro con le sue amiche. Una volta da soli casa, lui l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale

Una ragazza di 16 anni ha rivelato ai genitori di essere stata violentata da un ragazzo, che aveva conosciuto poco prima per strada a Genova. La 16enne avrebbe incrociato il giovane mentre passeggiava in centro con le amiche. Dopo aver conosciuto il ragazzo, lo ha inviato a casa sua per vedere un film insieme. Mentre i due si trovavano in casa da soli, il ragazzo avrebbe violentato la 16enne. I fatti, come scrive Il Secolo XIX, risalgono al fine settimana tra 10 e 11 agosto. La vittima ha poi raccontato tutto ai propri familiari: con la madre è poi andata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

La violenza e le indagini

Nella struttura la 16enne ha raccontato quanto accaduto ai medici presenti che hanno avvisato così la polizia, attivando il protocollo “codice rosso”. Nel nosocomio è attivo il centro, diretto dal primario Paolo Cremonesi, punto di riferimento per le donne vittime di violenze. Gli esami svolti sulla minorenne hanno fornito un riscontro alla dinamica della violenza riferita ed è quindi scattata un’indagine affidata alla sezione reati contro la persona della squadra mobile di Genova. Gli inquirenti sono sulle tracce del ragazzo che avrebbe compiuto la violenza sessuale.

Leggi anche: