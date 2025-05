Valeria Marini vende la casa di Milano per 1,5 milioni: «Così aiuta la madre vittima di una truffa». I guai economici e il gelo in Tv

I circa 130 metri quadri erano un appoggio per la showgirl, quando faceva tappa a Milano per lavoro. Secondo il settimanale Oggi, con la vendita avrebbe provato a dare una mano a sua madre, che intanto non vuole più parlarle

Valeria Marini avrebbe deciso di mettere in vendita il suo appartamento milanese in Corso Como, valutato circa un milione e mezzo di euro. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi, che lega la scelta della showgirl a un momento particolarmente difficile per la madre, Gianna Orrù, vittima di una truffa da centinaia di migliaia di euro. L’abitazione, di circa 130 metri quadrati, rappresentava per Marini un punto d’appoggio durante i soggiorni lavorativi nel capoluogo lombardo. Descritta come «variopinta», la casa riflette l’estro e lo stile della showgirl, nota per il gusto barocco e scenografico che caratterizza anche la sua residenza principale a Roma, affacciata su Piazza di Spagna.

Il gelo tra Valeria Marini e la madre

La vendita non sarebbe quindi solo una mera mossa speculativa, ma un gesto concreto per sostenere la madre, alle prese con conti in rosso, spese legali e processi in corso. La questione assume un significato ancora più delicato se si considera il difficile rapporto tra madre e figlia: le due donne, un tempo inseparabili, da mesi non si parlano. Nemmeno i tentativi televisivi di Mara Venier sono riusciti a ricucire lo strappo. «Durante le feste di Natale mi ha detto cose bruttissime», aveva rivelato Valeria Marini. Eppure, se confermata, la scelta di vendere la casa potrebbe rappresentare un primo passo verso un riavvicinamento. O quantomeno, un segno di aiuto e supporto in un momento complesso.

La truffa

Per ora, né Valeria Marini né la madre Gianna Orrù hanno commentato pubblicamente la notizia. Secondo il settimanale Oggi, la decisione della showgirl punta anche a dare una mano alla madre, che affronta gravi difficoltà economiche dopo la causa per una truffa da migliaia di euro.