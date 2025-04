Domenica In, il gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. «Mamma sbloccami sul cellulare». «No» – Il video

Mara Venier ha provato a riunirle ma l'impresa non è perfettamente riuscita. L'ombra della depressione dopo una truffa alla base della rottura tra la showgirl e la madre

Sperava nel ramoscello d’ulivo per sancire la pace, ma quello che ha provato oggi a fare Mara Venier nel suo salotto a Domenica In, è stato un tentativo mal riuscito di «Maria, togli la busta». In tanti, su X, si chiedono cosa sia successo tra Valeria Marini e sua madre. La conduttrice ha provato a riunirle nel suo studio ma la signora Gianna Orrù non ha voluto saper nulla.

Gianna Orrù e il rapporto con la figlia Valeria

Prima dell’ingresso della figlia Orrù ha raccontato il suo rapporto con sua figlia: «Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata». «Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Sono stata vicina a Valeria? E chi se ne frega, è stato strategicamente sbagliato. L’ho aiutata molto più di quanto non si sappia», ha aggiunto. «Non abbiamo litigato. Poi non c’è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza», ha detto la signora. «Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali: è un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C’è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli. Valeria è fragile? Un’altra domanda?», replica l’ospite.

L’ingresso e il gelo

Orrù poi vede entrare Valeria. «Non si fa, non è corretto», dichiara a Mara Venier. «Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre», prova la showgirl, che viene respinta. «Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque», replica la madre. E infine la richiesta di Marini: «Mamma, mi sblocchi sul cellulare?… Io ti vorrò sempre bene e ci sarò». Alla fine, dopo vari tentativi Orrù si scioglie, elogia la figlia: «Ha studiato tanti anni al Conservatorio. Era bravissima. Studiava». Alla fine si stringono in un abbraccio, ma la freddezza della donna sembra ancora rimanere.

La truffa e la rottura dei rapporti tra madre e figlia

Gianna Orrù sarebbe stata truffata, perdendo 350 mila euro a causa di un investimento in bitcoin, proposto dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani tra il 2018 e il 2019. Su questo caso c’è un processo in corso. La donna però sarebbe caduta in depressione a causa di questo avvenimento. Dopo l’esplosione mediatica del caso le due si erano allontanate. Valeria Marini ha raccontato di aver perso i contatti con la madre a Vanity Fair: «Non parlo con lei da settembre: non l’ho neanche vista a Natale. La truffa che ha subìto, l’ha distrutta e isolata. Ho accettato “Ne vedremo delle belle” (programma di Conti, concluso da poco ndr) proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso».