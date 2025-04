I Pinguini con Pezzali, Cremonini con Elisa: che bella settimana di feat – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Nuova settimana ricca di uscite, anche molto importanti. Per esempio, nel weekend sono usciti tre tra i migliori dischi dell’anno: quello che ci riporta all’età d’oro dell’indie de I Cani, quello da liricista maledetto di Chiello e l’epopea rap di Anastasio. Molto interessanti anche i dischi di Populous e, soprattutto, quello pop avanguardista di Bais. Bocciato il joint album di Sfera Ebbasta e Shiva, sperando certifichi l’esplosione della bolla trap. A farla da padrone nella sezione singoli sono due featuring d’eccellenza, quello tra i Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali e quello tra Cesare Cremonini ed Elisa, entrambi portati a casa con professionalità. Bene anche Irene Grandi, solito rap sotto la cintura per Nitro, solito ultraromanticismo mai fine a se stesso per Tropico. Nutrita la lista dei bocciati: bentornato Sangiovanni, ma il pezzo non vale sto granché, a sorpresa Mondo Marcio ci ha un po’ deluso, forse perché le aspettative erano alte. Non erano alte per Marco Carta, infatti il pezzo è terribile, un po’ come quello de Il Tre, ma mai quanto il duetto tra Fred De Palma e Baby Gang, che scrivono una pagina nera della storia della musica italiana. Chicca della settimana: ancora un featuring, quello tra Effenberg e Anna Carol, la loro Anch’io è proprio una delizia. A voi tutte le nostre recensioni alle nuove uscite italiane della settimana.