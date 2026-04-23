Mattia Lucarelli e Federico Apolloni assolti dall’accusa di violenza sessuale. Il padre Cristiano Lucarelli: «Ti hanno rovinato la carriera»

Per la Corte d'Appello il fatto non sussiste. La reazione dell'ex calciatore: «Figlio mio hai dovuto subire di tutto»

«Mattia mio, per 4 anni hai dovuto subire di tutto: offese, infamie, minacce di morte, ti hanno rovinato la carriera e molti rifiutato le tue domande di lavoro…. Ma oggi la sana giustizia italiana ha emesso un verdetto chiaro, innocente perché il fatto non sussiste!!!! Ovviamente chi ti conosce personalmente nella nostra amata Livorno e fuori sapeva che sarebbe finita così». Con queste parole, affidate sui social, l’ex calciatore, Cristiano Lucarelli commenta la sentenza di assoluzione in corte di appello di Milano per suo figlio Mattia Lucarelli, 26 anni. Mattia e Federico Apolloni, entrambi giocatori, oltre ad altri tre imputati erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza all’epoca 22enne. Sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Il sostituto pg Massimo Gaballo aveva chiesto per Lucarelli e Apolloni la conferma delle condanne di primo grado, con rito abbreviato, a 3 anni e 7 mesi di reclusione e a 2 anni e 8 mesi e 2 anni e 5 mesi per gli altri due imputati, ma i giudici non hanno seguito l’indicazione. I fatti al centro del processo risalgono al 26 e 27 marzo 2022. I due avevano trascorso anche un periodo ai domiciliari. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni sulla assoluzione arrivato dopo una lunga riflessione della Corte in camera di consiglio.

L’inchiesta

La 22enne, stando all’inchiesta della Polizia e della pm Alessia Menegazzo, basata anche sull’analisi di alcuni video dei telefoni e su intercettazioni, era stata era stata intercettata da una discoteca milanese e poi portata dai ragazzi in un appartamento di Mattia Lucarelli, che all’epoca giocava nel Livorno come Apolloni. Nella casa sarebbe avvenuto, come contestava la Procura, il presunto stupro. La giovane aveva bevuto e non era secondo l’accusa in condizioni di esprimere consenso. Tesi però rigettata in secondo grado. Dopo che la prima sezione penale della Corte (giudici Santangelo-Simion-Aloisio) ha letto la sentenza gli imputati sono usciti dall’aula urlando di gioia e si sono abbracciati coi loro familiari.