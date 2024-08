L’annuncio di Thomas Ceccon: «Vado a vivere da solo». La mamma: «Non ne so ancora nulla»

Fino ad ora è stata senza dubbio un’estate impegnativa per Thomas Ceccon: dopo l’oro italiano nei 100 m dorso e i meme in cui è finito protagonista durante le Olimpiadi di Parigi 2024 (derivanti soprattutto dal video che lo immortala dormiente sul prato del Villaggio olimpico), il 23enne pensa al futuro. Che include, inevitabilmente, un po’ di riposo. E un importante cambiamento: ha infatti raccontato al suo arrivo a Creazzo, in provincia di Vicenza, che ha intenzione di andare a vivere da solo. Un annuncio che ha colto di sorpresa sua madre, Gioia. «Come accade a molte mamme ancora non so nulla di questo progetto», ha raccontato la donna a L’Arena.

Le prossime tappe

«Continueremo a pagare l’affitto ancora per qualche mese, ma con i suoi risparmi si sta comprando casa a San Massimo, sarà del tutto indipendente e io potrò tornare a vivere a Schio con mio marito. Il nuovo appartamento sarà un po’ più lontano dal Centro federale: vorrà dire che si comprerà anche la bicicletta elettrica per non fare troppa fatica dopo i tanti chilometri di allenamento a nuoto», ha spiegato ancora la donna. Nel frattempo, il campione azzurro pensa alle prossime tappe: «Forse sarà l’Australia o forse l’America, devo ancora decidere. Intanto vado in vacanza, mi godrò un po’ di mare e se ci sarà da nuotare, perché no? A me il nuoto piace ma Verona resta la mia comfort zone», ha dichiarato.

