«Ma quello è Ceccon?», spunta l’azzurro beccato a dormire nel parco in fuga dall’inferno del Villaggio olimpico – Il video

L’atleta azzurro compare in un video del canottiere saudita Husein Alireza. Secondo molti sui social si tratta del nuotatore veneto, che si era lamentato di non riuscire a dormire bene nel Villaggio olimpico per l’assenza di aria condizionata

Che il Villaggio olimpico non fosse proprio il massimo dell’ospitalità, sembrava ormai chiaro viste le continue lamentele anche dagli atleti azzurri. Gregorio Paltrinieri lo ha definito senza mezzi termini: «Il peggiore mai visto alle Olimpiadi». E non era stato neanche tanto morbido il nuotatore Thomas Ceccon, che si era lamentato per il caldo insopportabile a cui erano costretti gli atleti, visto che nelle stanze non c’è l’aria condizionata. C’è chi ha deciso di trovare soluzioni alternative, come ha mostrato il canottiere saudita Husein Alireza in un video che ha scatenato i commenti soprattutto tra gli italiani.

Il video del canottiere saudita

Nel video di Alireza si vede un atleta che dorme sul prato di un parco di Parigi. Disteso su un telo vicino a una panchina, indossa i pantaloncini azzurri con il tricolore e accanto ha lo zainetto della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Il saudita non sembra riconoscere l’atleta inquadrato, ma al video accompagna un commento ironico: «Riposa oggi, per conquistare domani».

«Ma è Ceccon?»

Sui social però diversi utenti sono sicuri di aver riconosciuto in quel disperato atleta in cerca di refrigerio Thomas Ceccon. Proprio lui si era lamentato delle condizioni in cui gli atleti erano costretti a vivere nel Villaggio Olimpico: «Si mangia male, fa caldo e non c’è l’aria condizionata. Molti atleti si spostano e se ne vanno». Ceccon si era anche lamentato di riuscire a dormire poco e male, viste le condizioni climatiche. E così, sotto gli alberi del parco parigino, sembra aver trovato la situazione ideale per recuperare un po’ di energie.

