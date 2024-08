Aperti a Ferragosto, quali sono i supermercati che non si fermano. La protesta dei sindacati per il 15 agosto

Dal Conad all’Esselunga, fino all’Eurospin: chi ha scelto di tenere le sedi aperte per i clienti il 15 agosto e in quali fasce orarie

Spesa a Ferragosto? C’è chi si ritrova a farla all’ultimo minuto e chi, per principio, si rifiuta. L’apertura dei supermercati per il 15 agosto genera ogni anno un acceso dibattito, diviso tra chi ribadisce il diritto al riposo festivo dei lavoratori e chi apprezza la possibilità di fare acquisti anche all’ultimo minuto. Nel frattempo, a pochi giorni da Ferragosto, le catene della grande distribuzione organizzata si sono adeguate alle esigenze dei consumatori decidendo di aprire molti punti vendita in tutta Italia per garantire un servizio continuativo anche il giorno di Ferragosto.

La rabbia dei sindacati

L’apertura dei supermercati durante le festività ha suscitato critiche soprattutto da parte dei sindacati, in particolare dalla Filcams Cgil, che ha esortato le persone – riporta la Repubblica – a non fare la spesa il 15 agosto per rispettare il diritto dei lavoratori al riposo. L’appello si basa sulla necessità di preservare il valore sociale e familiare delle festività. Tuttavia, c’è chi sostiene l’apertura come un servizio utile per i consumatori che non hanno avuto tempo di fare acquisti anticipati o che desiderano organizzare un pranzo o una cena all’ultimo momento.

Quali supermercati sono aperti

Ecco quali delle principali catene della grande distribuzione organizzata hanno scelto di aprire e in che fasce orarie.

Conad

Apertura confermata per molti punti vendita da Nord a Sud, inclusi Milano, Napoli, Torino, Bari e Catania. Gli orari specifici possono essere consultati sulla mappa online dei punti vendita Conad.

Esselunga

Alcuni punti vendita apriranno dalle 8:00 alle 14:00, altri per l’intera giornata dalle 8:00 alle 20:00. Per informazioni dettagliate sugli orari, si può visionare l’area dedicata del sito di Esselunga.

Pam Panorama

Orario continuato dalle 9:00 alle 21:00 in diversi punti vendita, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Gli orari di ogni punto vendita possono essere verificati sul sito Pam Panorama.

Carrefour

Apertura sia al mattino che al pomeriggio, ma gli orari potrebbero subire variazioni, che si possono controllare sul sito del Carrefour.

Lidl

Aperture speciali con orario ridotto o di mezza giornata fino alle 13:00. Gli orari esatti di ogni punto vendita sono disponibili sul sito Lidl.

Eurospin

Apertura straordinaria con orario ridotto o continuato. Per verificare gli orari, consultare il sito Eurospin.

Despar Eurospar

Apertura straordinaria in vari punti vendita. Per informazioni sugli orari dettagliati di ogni sede, è sufficiente controllare il sito Despar Eurospar.

Md

Molti punti vendita apriranno, soprattutto nella fascia mattutina. Ma anche in questo caso gli orari esatti sono disponibili sul sito Md.

