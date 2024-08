Si tuffa in mutande nella fontana vicino a Castel Sant’Angelo, la bravata del turista che se la ride: quanto rischia di pagare – Il video

Il caso denunciato da Welcome to favelas di un altro turista a Roma che usa le fontane della capitale come piscina privata. L’ultima brava al Parco della Mole Adriana

Una coppia di turisti in vacanza a Roma ha scelto la vasca di una fontana nel parco della Mole Adriana per combattere il caldo torrido di questi giorni di agosto. Un video diffuso da Welcome to favelas mostra la coppia in costume nel parco vicino a Castel Sant’Angelo, scambiato per uno stabilimento balneare. Mentre lei con la sola biancheria intima addosso appare di spalle appoggiata a un muretto sotto i pini, il compagno in mutande si piazza davanti alla vasca. Dopo essere salito a piedi scalzi sul bordo, l’uomo alza le braccia e si butta con un importante colpo di pancia nell’acqua della vasca.

Che cosa rischiano i turisti che fanno il bagno nelle fontane di Roma

Quando l’uomo riemerge, si accorge che c’è qualcuno a riprenderlo. Soddisfatto di quel tuffo tra i monumenti della Capitale, sorride anche a favore di smartphone. E chissà quanto riderà quando sarà identificato dalla polizia locale. Per casi simili infatti è prevista una multa salata. Così come era successo una decina di giorni fa a un 28enne svizzero, che poco dopo le 3 di notte ha voluto fare il bagno nella storica Fontana di Trevi. Raggiunto dai vigili, il ragazzo è stato convinto a uscire dalla fontana per consegnarli un bel verbale da 550 euro.

Leggi anche: