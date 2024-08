Fedez e la nuova fiamma Luna Shirin Rasia: gli scatti di Chi a Porto Cervo

Fedez è stato paparazzato da Chi a bordo di uno yatch in Costa Smeralda. Con lui, una mora con il caschetto: è Luna Shirin Rasia che il pubblico già conosce come l’ultima fidanzata di Michele Merlo (scomparso prematuramente nel 2021 ndr). «Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni», si legge sul magazine. «Luna una ragazza bolognese, di mamma venezuelana. – si legge su Chi – Ha studiato Economia, poi, dopo la morte del fidanzato, ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia». Michele Merlo, suo fidanzato, morì di leucemia fulminante.

Come si sono conosciuti Luna e Fedez

Secondo il magazine Luna e Fedez si sarebbero conosciuti in un locale, poi pochi giorni fa «Fedez ha iniziato a seguire Luna sui social, mentre lei già lo seguiva. Da lì a vedersi in Sardegna il passo è stato breve». Ieri il rapper ha postato uno scatto con lei sullo sfondo, seduta su un divano. Oggi il magazine con le foto che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. I due sono molto vicini e si abbracciano in barca, circondati dagli amici.

Leggi anche: