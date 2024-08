Fedez, arrivano altri milioni di utili delle sue società storiche. E il rapper tiene Villa Matilda in vendita dopo la rottura con Ferragni

Arrivano altri utili nelle casse di Fedez anche se mamma Annamaria e papà Franco per l’ennesima volta scelgono di accantonarli a riserva per il futuro senza distribuirli. Le novità arrivano dalle società storiche del rapper, quella Zdf che ha chiuso il bilancio 2023 con 1,485 milioni di utile (e 4,9 milioni di fatturato) e la Zedef che oggi è la holding di tutto il gruppo e che ha portato a casa un utile di 2,8 milioni di euro, ridotto rispetto ai 3,9 milioni dell’anno precedente, ma comunque di tutto rispetto.

Usciti tutti i bilanci, perdite compensate e gruppo complessivamente in utile

Quello di Zdf è il bilancio definitivo della società storica che promuove il cantante, perché a gennaio 2024 è stata decisa la sua fusione per incorporazione nella Doom srl. Con la chiusura di quei bilanci comunque esce il quadro definitivo della situazione finanziaria di Fedez, la cui attività tradizionale continua a dare milioni di utili che compensano le perdite di Autoscontri e di Happy seltz-Boem ancora in fase di lancio con perdite compatibili con il piano finanziario e industriale originario. Il piccolo gruppo imprenditoriale che fa riferimento al cantante è quindi in buona salute e ha retto anche ai mesi neri della rottura familiare con Chiara Ferragni.

Fedez con la madre Annamaria e il padre Franco che amministrano il gruppo

La decisione di tenersi Villa Matilda, di cui era stata ipotizzata la vendita nei mesi scorsi

Fra le righe del bilancio della holding fra l’altro si valorizza espressamente «l’importante acquisto immobiliare effettuato dalla controllata Flv immobiliare ss nel 2023». Si tratta di Villa Matilda, che avrebbe dovuto essere il buen retiro dei Ferragnez sulle rive del lago di Como e di cui si è più volte vociferata la vendita dopo la rottura della coppia. A leggere la relazione di bilancio della Zedef sembra invece che il bene debba restare a casa Fedez. E in effetti il rapper si è fatto fotografare a inizio estate nella piscina di quella villa con i suoi due bambini (ripresi sempre di spalle secondo gli accordi post separazione con Ferragni).

Sul buen ritiro davanti al lago di Como pende un mutuo da 2,5 milioni di euro

Villa Matilda a Pognana Lario per altro è stata acquistata anche con un mutuo immobiliare decennale da 2,5 milioni di euro aperto nel febbraio 2023 con Intesa SanPaolo al tasso di interesse annuo del 4,134% che quindi è ben lungi dall’essere estinto. La villa senza pertinenze (che sono molte) ha 470 metri quadrati interni divisi in 15 stanze (una a testa per i due figli), progettata nella sua ristrutturazione dagli architetti Filippo Fiora e Federico Sigali. C’è un ampio giardino, una piscina che si staglia sopra il lago (la infinity pool), e varie terrazze pensate come zona pranzo o relax durante la bella stagione.

Fedez nella piscina di Villa Matilda

Manca la relazione ai bilanci, il revisore dichiara impossibile il suo giudizio

I bilanci delle due società di Fedez sono corredati dalla relazione del revisore indipendente e sindaco unico che in entrambi i casi (Zdf e Zedef) è Gianluigi Caliman. Non sono rilevate criticità particolari durante il lavoro sindacale, ma in tutti i due bilanci manca la relazione degli amministratori sulla gestione della società. Documento che la legge consente di omettere in alcuni casi, la cui assenza però ha costretto il revisore a dichiarare la sua impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza con il bilancio di esercizio che resta così sospeso.

Leggi anche: