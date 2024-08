Il video di Kamala Harris che dice «good evening» in continuazione è stato alterato

Tra le ragioni per cui Kamala Harris viene attaccata da Donald Trump e dai repubblicani c’è la sua risata, considerata eccessiva. È questo quanto si vuole dimostrare con un video in cui si vede la vicepresidente degli Usa, e candidata democratica alla Casa Bianca alle elezioni negli Usa di novembre 2024, ridere senza apparente motivo, salutando il proprio pubblico in maniera sconclusionata. Dietro di lei, anche il candidato vicepresidente Tim Walz sembra ridere esageratamente e sussurrarle qualcosa all’orecchio. Il video è stato alterato. Nell’originale, Kamala Harris dice «good evening» giusto un paio di volte e Tim Walz è molto più compassato.

Per chi ha fretta:

Circola un video in cui si vede Kamala Harris salutare il proprio pubblico in maniera sconclusionata e ridere senza apparente motivo durante uno dei suoi comizi.

Anche Tim Walz, dietro di lei, sembra ridere in maniera sciocca.

Il video è stato alterato.

Nell’originale i due candidati democratici ridono meno, e Harris saluta il pubblico solamente due volte.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Kamala Harris ha presentato il suo vice… Degno di lei… Il pupazzo dietro che fa smorfie, si muove in modo strano e ulula a bocca aperta mentre lei tiene un discorso da statista Buona sera… Ahahahaha… Buona sera a tutti… Ahahahaha… Buona sera… Buona sera… Buona sera a tutti… Ahahahaha… E ora immaginate questi due, se vincono, al tavolo a trattare con gente del calibro di Putin, Xi Jinping o Modi…

Il video è stato modificato. Lo si può constatare osservando il filmato originale girato a Philadelphia, in Pennsylvania, del discorso pronunciato da Kamala Harris dopo l’annuncio di Tim Walz come candidato vicepresidente, il 7 agosto 2024. Il video completo è disponibile sul canale YouTube della testata statunitense ABC News. La parte oggetto di verifica è nei primissimi secondi, quando i due si introducono al pubblico.

Nel video originale Kamala Harris dice «good evening» solo due volte

Nella versione condivisa su Facebook, Kamala Harris continua a ripetere «good evening» con un tono entusiasta e il sorriso in volto. E per questo motivo viene derisa sui social. Tuttavia, nell’oltre mezz’ora di discorso del video originale, Harris dice «good evening» solo due volte. Lo fa con un tono di voce più fermo rispetto a quanto avviene nella clip oggetto di verifica. Inoltre, dietro di lei, Walz non rimane con la bocca spalancata tanto a lungo quanto nel video diffuso sui social e non si china dietro di lei come se le sussurrasse qualcosa all’orecchio.

Infine, anche nel video di ABC, Harris è sorridente e gioiosa, ma non si lascia travolgere dalle risate come invece sembra avvenga nella versione alterata del video.

La pista russa ripresa in Italia

Nel video è presente un watermark, quello del canale Telegram in lingua russa ПУЛ №3 (@dimsmirnov175). Ecco il post del 7 agosto 2024:

Il testo che circola in Italia viene riscontrato in un post, pubblicato il 7 agosto, del canale Telegram “LR, Geopolitica e News” (LombardiaRussiaGeN):

Il video circola anche senza watermark e sottotitoli, come in questo tweet del 7 agosto dall’account @ImMeme0:

Conclusioni

Il video in cui Kamala Harris saluta il proprio pubblico ripetendo continuamente «good evening» e ridento senza apparentemente motivo è stato alterato. Nell’originale, la vicepresidente degli Usa dice «good evening» solo due volte e ride meno.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: