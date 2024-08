La vacanza in Puglia di Meloni tra mozzarelle, pizze e torte. Il “suq” fuori dalla masseria, mentre Lollobrigida e Giambruno vanno al discount

Si stanno muovendo in tanti per omaggiare con alcune eccellenze del territorio pugliese la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vacanza con la famiglia nelle compagne di Ceglie Messapica. Tanto che all’esterno della masseria Beneficio è stato allestito una sorta di suq, un mercato dove è possibile trovare ogni genere di proposta gastronomica. Dalle mozzarelle alle pizze, fino ai biscotti cegliesi, panini gourmet, torte e gelati con i fichi maritati (secchi e ripieni di mandorle) e pure bombette di carne, scrive l’inviato de la Repubblica. «Lo scorso anno – racconta Antonio D’Alessandro della pescheria Adriatica di Ceglie Messapica all’Ansa – abbiamo inviato il granchio blu ed alcuni scampi. Attendiamo di conoscere per quest’anno quali saranno le richieste. Siamo pronti anche per questo suo periodo di vacanza qui da noi: scampi, gamberi, pescato locale tutto pugliese». Tutti vogliono dunque incontrare la presidente del Consiglio, come i due uomini che ieri si sono presentati al cancello della masseria con un progetto che il ministro Guido Crosetto «avrebbe dovuto assolutamente conoscere».

Lollobrigida e Giambruno al discount

Anche nel centro storico c’è fermento per una sua possibile passeggiata tra i vicoli del borgo antico. «È un motivo di orgoglio averla come ospite nella nostra cittadina in questo Sud alle volte dimenticato. Noi – riferisce Pietro Bazzini, titolare di Sapori di Latte – siamo un piccolissimo caseificio artigianale e ci piacerebbe far degustare alcune delle eccellenze che produciamo e che sono radicate nel territorio». Sebbene la premier non abbia fatto (ancora) capolino tra le vie del centro storico, c’è chi della “corte presidenziale” è stato invece avvistato dagli abitanti del borgo. Si tratta del cognato-ministro di Meloni, Francesco Lollobrigida, individuato in bici e poi in un discount dove ha fatto la spesa in compagnia di Andrea Giambruno. Lo testimonia la foto-ricordo scattata fuori dal supermercato.

