Ilary Blasi e Totti: chi ha tradito per primo? I presunti amanti Noemi Bocchi e Cristian Iovino chiamati a testimoniare

Sarà il giudice del tribunale di Roma a stabilire chi ha tradito per primo nell’ex coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti, determinando così l’addebito della separazione, nonché di chi sia stata la responsabilità della fine del matrimonio. La conduttrice accusa l’ex calciatore di essere stato infedele con Noemi Bocchi, tanto da chiamare la stessa Bocchi a testimoniare sul presunto tradimento. Dal canto suo, Totti sostiene che la crisi coniugale sia invece iniziata molto prima della relazione con Noemi, a causa di messaggi compromettenti tra la Blasi e il personal trainer Cristian Iovino. Non a caso, il calciatore ha scelto di portare quest’ultimo a testimoniare.

I testimoni

In tribunale verranno ascoltati numerosi testimoni che potrebbero confermare o smentire le versioni dei due protagonisti. Tra questi, la parrucchiera di Ilary, Alessia Solidani, che avrebbe accompagnato la conduttrice nella casa di Iovino per un incontro, e Graziella Lopedota, la storica agente di Ilary. Anche alcuni amici e le sorelle di Ilary saranno chiamati a testimoniare. Dall’altra parte, Totti ha citato un manager di Mediaset, presunto amante di Blasi, e il suo amico Alex Nuccetelli, al centro di una querela per diffamazione proprio da parte della conduttrice.

Le conseguenze del verdetto

Il verdetto sulla separazione potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti. Il coniuge ritenuto responsabile perderà i diritti successori e l’assegno di mantenimento. Per ora, Ilary Blasi non riceve un assegno di mantenimento, ma percepisce 12.500 euro mensili da Totti per il sostentamento dei tre figli e la gestione della casa. Di recente, Blasi ha chiesto un aumento a 20mila euro al mese, ma per Totti va solo tagliato.

Leggi anche: