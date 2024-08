Gli auguri di Salvini: «Buon ferragosto, ecco come si fanno le freselle» – Il video

I fichi, perfino la delega al taglio del formaggio. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, in vacanza in Puglia, augura con un video buon Ferragosto ai suoi followers mostrando anche come si condisce un tipico piatto estivo: le freselle. «Sono l’addetto alle vettovaglie – spiega il leader della Lega ripreso in una cucina con diversi piatti e ciotole – peggio per chi mi ha dato questo ruolo, quindi un pensiero a voi e a quello che state preparando». La videocamera lo segue nella preparazione della pietanza: «Il tentativo di immergere la frisella il giusto in acqua dopo aver preparato per minuti e minuti la guarnizione, che è tanta roba. Mi hanno delegato del compito del taglio del formaggio, delle pere e del salame. Non è il massimo ma ci metterò tutto me stesso». Poi come un bravo chef prestato al mondo della televisione mostra una ciotola con «Sua maestà il fico, raccolto questa mattina. Non sempre bellissimi ma buonissimi». E specifica: «Tutto quello che è forno e fuoco lo lascio ad altri». Poi in chiusura il messaggio finale: «Un pensiero particolare a chi anche oggi lavora per il bene degli italiani e a prescindere da quello che porterete in tavola spero che possiate passare questa giornata con le persone che amate».

Leggi anche: