Maltempo Liguria e Toscana, spiagge evacuate per tromba d’aria e mareggiate. A Genova allerta gialla fino a domani

Non si ferma l’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il nord Italia. Dopo aver colpito Torino con grandine e vento, un downburst (temporale con forti raffiche) ha creato forti disagi nella provincia di Imperia. Le perturbazioni hanno colpito nel pomeriggio il golfo di La Spezia per poi interessare la Versilia e il Livornese. Sarà allerta gialla per temporali in Liguria dalla mezzanotte fino alle 14 di domani. Fuori da Portovenere una bufera ha sorpreso due canoisti che sono stati soccorsi da delle imbarcazioni in transito.

La bufera nello Spezzino

Una brutta disavventura che poteva finire in tragedia. Questo è capitato nella giornata di Ferragosto a due canoisti fuori dalle bocche di Portovenere. Un violento nubifragio ha colto di sorpresa i due turisti che si sono trovati in difficoltà. Per fortuna, alcune barche li hanno intercettati e salvati. Nella tarda mattinata infatti i temporali hanno raggiunto il golfo di La Spezia e il litorale sarzanese. Centinaia i bagnanti in fuga dalle spiagge per le forti raffiche di vento e la pioggia incessante. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti a Marinella di Sarzana per i danni comunicati dai lidi. Le barche a stento sono riuscite a rientrare dietro la diga del porto di La Spezia.

Allerta gialla in Liguria

Allerta nelle zone costiere (A, B, C), nessuna per quelle interne (D, E). L’Arpal lo segnala nel suo bollettino e aggiunge che «l’instabilità» proseguirà «con diverse fasi e intensità, fino a domenica». «Dalla serata di oggi avremo un nuovo passaggio perturbato, ancora da Ponente con fenomeni nella notte simili a quelli odierni: si attendono infatti venti anche intensi, fulmini, possibili grandinate e piogge intense. Tuttavia i venti in quota saranno meno intensi, con conseguente maggiore lentezza delle strutture negli spostamenti e possibilità di grandinate forti e cadute di pioggia più significative», ha comunicato l’agenzia regionale per l’ambiente.

Tromba d’aria in Versilia

Più a sud, anche la Versilia è stata colpita dal maltempo: raffiche intense di vento hanno allontanato i bagnanti dalle spiagge. I proprietari di alcuni stabilimenti balneari hanno comunicato anche danni materiali alle loro infrastrutture, come l’Alhambra in Darsena a Viareggio. Una tromba d’aria ha colpito Lido di Camaiore che ha obbligato alla fuga tutti coloro che si trovavano sul bagnasciuga: qualcuno si è rifugiato nei bar, altri in auto. A Cinquale (Massa Carrara) la protezione civile ha ordinato l’evacuazione delle spiagge.

A Baratti (Livorno) barche arenate in spiaggia per il vento

Le perturbazioni si sono spinte fino a Baratti (provincia di Livorno). Il forte vento e il mare mosso hanno anche trascinato alcune barche ancorate lungo il litorale fino alla spiaggia facendole arenare. Non sono stati registrati danni a cose o persone.

