Dal goffo morso alla medaglia al ristorante di famiglia, il ritorno della Olimpiadi della ginnasta cinese Zhou Yaqin – Il Video

Zhou Yaqin, la giovane ginnasta cinese che ha conquistato l’argento alla trave durante le Olimpiadi di Parigi 2024, è diventata un’icona social grazie a un buffo episodio avvenuto durante la premiazione. Con un’espressione curiosa e smarrita, Zhou ha imitato il tradizionale gesto delle azzurre Alice D’Amato e Manila Esposito, che mordevano la loro medaglia. La scena è diventata viralissima in poco tempo. Tuttavia, come ha spiegato lei stessa, non ha veramente morso la medaglia, ma ha solo avvicinato l’argento alla bocca per partecipare al rito fotografico insieme alle italiane. Ma Zhou Yaqin, 18 anni a novembre, nella vita di tutti i giorni non è solo un’atleta, ma anche quando serve una cameriera.

Il ritorno alla vita di tutti i giorni

Dopo i Giochi Olimpici, Zhou Yaqin è tornata a casa nella sua città natale, Hengyang, in Cina, dove ha ripreso subito a lavorare nel ristorante di famiglia. Un video che la ritrae mentre serve i piatti ai tavoli è diventato virale su Weibo (una sorta di Twitter cinese), dimostrando che la sua popolarità è rimasta alta anche dopo le Olimpiadi. Gli utenti sono impazziti come quando ha morso la medaglia. In tanti hanno elogiato la sua umiltà e la capacità di ritornare immediatamente alla vita quotidiana, senza lasciarsi travolgere dal successo olimpico.

