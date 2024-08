Giornalisti Rai a Kursk, la Russia apre un’inchiesta. Verifiche anche su un reporter della Cnn. L’ad Sergio: «Per sicurezza tornino in Italia»

Verrà aperta una inchiesta per «aver attraversato illegalmente il confine di Stato della Federazione Russa e aver filmato un video nel territorio del villaggio di Sudzha, nella regione di Kursk» contro la giornalista Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Taini. Lo fa sapere l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, secondo cui i servizi di sicurezza interni dell’Fsb sono incaricati del fascicolo. Dopo il servizio realizzato per il Tg1 nei territori russi occupati dalle truppe di Kiev nella loro avanzata, nei giorni scorsi si sono rincorse le voci della possibile apertura di un procedimento penale nei loro confronti. Oltre ai due italiani, l’Fsb starebbe valutando anche la posizione di Nick Peyton Walsh, corrispondente della Cnn che segue il conflitto russo-ucraino. Secondo i servizi, anche il giornalista britannico avrebbe attraversato illegalmente il confine, andando sul territorio del checkpoint russo di Sudzha. Dopo che il ministero degli Esteri russo ha convocato l’ambasciatrice italiana a Mosca per una forte protesta formale, in giornata l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio ha annunciato che in via precauzionale e temporanea l’azienda ha ritenuto, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare Battistini e Traini in Italia. «Stasera, al Tg1 delle 20, l’inviata Stefania Battistini racconterà il dietro le quinte del reportage realizzato con Simone Traini che si è trasformato in uno scoop mondiale. La prima troupe internazionale ad entrare in territorio russo teatro dell’incursione ucraina. Un reportage che ha rispettato le norme del diritto internazionale sulla figura specifica del corrispondente di guerra e che aveva come solo scopo quello di testimoniare, di vedere con i nostri occhi, di documentare la realtà di un conflitto», l’annuncio in una nota della Rai.

Russia, i servizi Rai e Cnn da Kursk – I video

Leggi anche: