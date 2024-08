Arriva la multa per il tuffo in mutande nella fontana del parco della Mole Adriana: denunciato anche per una lite con una donna – Il video

La polizia ha identificato e sanzionato l’uomo che, pochi giorni prima di Ferragosto, ha fatto il bagno nella storica fontana del parco della Mole Adriana di Roma. Un gesto che è stato ripreso e diventato virale sui social. Gli agenti del commissariato Borgo hanno rintracciato l’uomo, che non sarebbe un turista ma un soggetto noto per frequentare i giardini di Castel Sant’Angelo. Oltre alla sanzione per il tuffo, l’uomo è stato denunciato per aver colpito una donna con una borraccia durante una lite avvenuta lo stesso 13 agosto.

La scena e l’uomo che se la rideva

Il filmato era stato diffuso dalla pagina Instagram Welcome to favelas per poi finire direttamente all’attenzione delle autorità. La scena del video è chiara. Mentre lei, indossando solo la biancheria intima, è di spalle appoggiata a un muretto sotto i pini, il compagno, anche lui in mutande, si posiziona davanti alla vasca. Scalzo, sale sul bordo, alza le braccia e si tuffa con un vistoso colpo di pancia nell’acqua. Quando riemerge, nota che qualcuno lo sta riprendendo. Come se non bastasse, compiaciuto del tuffo tra i monumenti di Roma, sorride all’obiettivo dello smartphone.

Leggi anche: