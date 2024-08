Lecco, i vigili che hanno fatto 100 multe a Ferragosto: «Così i furbetti impareranno a parcheggiare»

Cento multe in un giorno. A Ferragosto, per essere precisi. Due agenti della polizia locale di Abbadia Lariana in provincia di Lecco hanno anche fatto rimuovere sei auto in sosta vietata: più di quanto riescono normalmente a fare i loro colleghi in un mese di servizio. A raccontare al Quotidiano Nazionale la storia è il sindaco del paese Roberto Azzoni: «Un Ferragosto di grande lavoro per gli agenti della nostra Polizia locale di Abbadia Lariana. Giovedì 15 agosto il paese rivierasco, come consuetudine in estate e in particolare nei giorni festivi, è stato preso d’assalto da migliaia di visitatori. Che lo hanno scelto per trascorrere una giornata di relax fra lago e montagna. Gettonatissime le spiagge abbadiensi, così come i sentieri e la Cascata del Cenghen».

Ma con un problema. Ovvero i furbetti che per non pagare il posteggio e risparmiarsi una passeggiata hanno lasciato l’auto lungo il percorso. Intralciando la circolazione e bloccando gli accessi ad aree pubbliche e private: «Encomiabili i due agenti di Polizia locale rimasti in servizio tutto il giorno, che hanno perlustrato in lungo e in largo il paese e le sue frazioni, elevando un centinaio di sanzioni e facendo provvedere alla rimozione di sei veicoli in divieto di sosta. Sono state fatte osservare inoltre le regole sui barbecue accesi in spiaggia. Nessuna grave criticità, per fortuna, è stata rilevata. Rivolgiamo un plauso all’impegno continuo degli agenti del comando di Polizia locale di Abbadia, sempre in prima linea per mantenere sicurezza e decoro nel territorio comunale».

