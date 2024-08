Palermo, il re della finanza a bordo del veliero sprofondato: tra i dispersi anche il presidente di Morgan Stanley

Quello di Mike Lynch non è l’unico nome di spicco a figurare nell’elenco dei dispersi della tragedia occorsa la scorsa notte a Palermo, quando il veliero Bayesian è stato travolto da una tromba d’aria ed è sprofondato nel giro di pochi minuti. A bordo dello yacht ormeggiato a Porticello, è emerso nella tarda serata di lunedì, c’erano anche altri personaggi molto in vista del mondo degli affari con base a Londra. Primo fra tutti quello di Jonathan Bloomer, presidente della nota banca d’affari Usa Morgan Stanley International. A confermare che il nome di Bloomer compaia nell’elenco dei 6 dispersi – delle 22 persone che erano a bordo del veliero al momento della tragedia – è stato il direttore della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina, che ha confermato l’indiscrezione filtrata sui media britannici. A legare Bloomer a Lynch e ad altri personaggi della City tanto strettamente da progettare la vacanza in barca in Sicilia pare essere stata la lunga battaglia giudiziaria condotta insieme.

La battaglia legale vinta e il viaggio finito in tragedia

Secondo quanto ricostruisce il Financial Times, infatti, Bloomer era anche a capo del gruppo di assicurazioni Hiscox ed era stato uno dei testimoni della difesa nel processo per il quale Lynch, imprenditore di successo nel settore tecnologico, era stato sulla graticola per 12 anni: quello che ruotava attorno alle accuse di frode sui dati economici di Autonomy, l’azienda venduta al colosso Hewlett-Packard nel 2011 per oltre 11 miliardi di dollari. Solo lo scorso giugno Lynch è stato completamente assolto dalle accuse, e la vacanza finita in tragedia in Sicilia pare proprio costituisse l’occasione per festeggiare tale agognato traguardo. Dell’avventura legale e poi del viaggio in barca nel Sud Italia faceva parte pure Christopher Morvillo, avvocato di Lynch dello studio legale di Londra Clifford Chance, insieme alla moglie Nada. Anche la coppia sarebbe tra i sei dispersi. Un altro avvocato di Clifford, Ayla Ronald, era a bordo del veliero affondato, ma risulta essere tra le 15 persone già tratte in salvo dalla Protezione Civile.

