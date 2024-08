Val Pusteria, il corpo Aaron Engl semi decapitato da una motosega. Le ipotesi: omicidio o incidente

Era a terra, con una profonda ferita al collo che gli ha quasi staccato la testa dal resto del corpo. Poco più distante il suo fuoristrada e poi la motosega, forse l’arma del delitto o l’attrezzo responsabile dell’incidente mortale. Perché su queste due ipotesi stanno lavorando gli inquirenti per capire come sia morto Aaron Engl, 24 anni, trovato senza vita nella frazione di Marga a Terento (Alto Adige). Oggi, lunedì 19 agosto, verrà compiuta l’autopsia.

Il ritrovamento

Dei turisti hanno trovato il suo corpo riverso a terra intorno alle 9 di domenica 18 agosto. Il luogo del ritrovamento è una radura a circa 600 metri dalla malga in cui Engl lavorava. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bressanone, la scientifica di Trento, il Nucleo investigativo dei carabinieri di Bolzano, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Vipiteno, i sanitari della Croce bianca, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino Bergrettung – Avs. Le piste al vaglio degli inquirenti sono un incidente di lavoro o l’omicidio in seguito a una lite. Per entrambi le ipotesi al centro c’è la motosega che è stata trovata vicino alla vittima. L’autopsia potrebbe sciogliere ogni dubbio per il proseguo delle indagini. Tutto questo mentre la comunità della Val Pusteria affronta il caso della sparatoria di San Candido.

In copertina: Un post tratto dal profilo Facebook di Aaron Engl, il 24enne di Terento, in Alto Adige, trovato semi decapitato in un alpeggio

Leggi anche: