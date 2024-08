Jannik Sinner trovato positivo a un controllo antidoping. Ma l’indagine lo scagiona: «Sostanza assunta per errore del fisioterapista»

Il passo falso in un test svolto ad aprile, di cui trapela notizia ora. «Già scagionato, non incorrerà in alcuna sanzione», assicura il suo staff

Jannik Sinner è incappato in un risultato positivo ad un controllo antidoping. L’esito risale allo scorso aprile, ma a darne notizia è stato soltanto oggi lo stesso ufficio stampa del tennista azzurro. Nulla era trapelato anche perché un’indagine indipendente dell’Itia, l’agenzia antidoping del tennis mondiale, avrebbe presto scagionato Sinner. Nel suo sangue sarebbero state sì trovate tracce del metabolita del Clostebol, uno steroide, ma – s’è poi accertato – per via di quella che viene definita una «assunzione inconsapevole», dovuta a una sostanza usata dal suo fisioterapista. Per questo Sinner non incorre in alcuna sanzione, e potrà proseguire la sua stagione, si premura di sottolineare lo staff del campione azzurro, n° 1 del ranking mondiale Atp.

