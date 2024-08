La solidarietà di Rosy Bindi a Bersani: «Se dico che le idee di Vannacci sono di un fascista mi denuncia o è un complimento?» – Il video

«Se dico che le idee di Vannacci sono le idee di un fascista, denuncia anche me o lo ritiene un complimento?», così Rosy Bindi, collegata nella trasmissione di La7 In Onda, esprime la sua solidarietà a Pierluigi Bersani che vuole andare a processo contro il generale Roberto Vannacci, dopo esser stato denunciato per diffamazione dal generale stesso.

"Se dico che le idee di Vannacci sono le idee di un fascista, denuncia anche me o lo ritiene un complimento?" #inonda pic.twitter.com/KpwODPwEmt

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 20, 2024

«Sia chiaro che sulla querela del generale Vannacci andrò fino in fondo. Voglio andare al processo. La mia domanda, ancorché in forma scherzosa ed evidentemente non diretta a offendere Vannacci ma a criticare le opinioni che esprime, era e resta vera e sostanziale: se cioè qualcuno, per di più con le stellette, possa definire anormali degli esseri umani, racchiusi in una categoria, senza che questo venga considerato quantomeno un insulto e non una constatazione. Se nell’anno di grazia 2024 si decidesse che è possibile ci sarebbe davvero di che preoccuparsi», ha scritto oggi su Facebook l’ex segretario Pd ora a processo. E ha ricevuto tanta solidarietà, dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini a tanti democratici e da Avs. Ora anche dalla fondatrice del Pd Rosy Bindi: «Fa bene ad andare a processo».

Leggi anche: