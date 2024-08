Morte Alex Marangon, i due sciamani sono spariti

Johonny Benavides e Sebastian Castillo sono spariti. I due sciamani che sono venuti in Italia nell’abbazia di Santa Bona a Vidor per il rito dopo il quale è morto Alex Marangon non si trovano più. Il Messaggero racconta oggi che sono tornati probabilmente in Sud America, forse in Colombia. Gli inquirenti sono in attesa della memoria scritta chiesta ai due curanderi, che la sera del 29 giugno si sono allontanati dall’abbazia senza essere sentiti dai carabinieri, mentre erano in corso le ricerche per trovare il giovane scomparso. «Ci risulta che si spostino molto spesso per eventi di questo tipo, rintracciarli non è facile», dice il procuratore di Treviso Marco Martani. «In queste condizioni diventa arduo avviare una rogatoria, che già di per sé è una procedura lunga». Il legale dei sudamericani ha assicurato che i due sono a disposizione per fare piena luce sul giallo di Vidor.

