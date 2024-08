Il toccante discorso di Ashley, la figlia di Joe Biden: «Un combattente che è stato sottovalutato per tutta la vita» – Il video

Forse i sette minuti più commoventi registrati ieri – 20 agosto – alla convention democratica di Chicago. Sul palco, è salita la figlia di Joe Biden, Ashley, che con le sue parole ha voluto rendere omaggio all’attuale presidente e al padre. Nel giorno in cui si è suggellato in maniera plastica il passaggio di consegne tra lui e Kamala Harris, Ashley Biden ha voluto ricordare ciò che il genitore le ha trasmesso: «Mi ha insegnato che un cuore coraggioso è una cosa miracolosa. Un cuore coraggioso può guarire una famiglia. Un cuore coraggioso può guarire la nazione. E forse anche il mondo».

Ashley – in un passaggio preso dalla trascrizione di Dario D’Angelo su X -, ha esclamato: «Joe Biden è il papà di figlie per eccellenza. Mi disse che potevo essere qualsiasi cosa e fare qualsiasi cosa. Da bambina, mi sedevo sulla poltrona di pelle nel suo ufficio a fare i compiti, e lui si sedeva accanto a me a fare il suo lavoro, redigendo il Violence Against Women Act. E non era solo un papà di figlie. Vedevo che valorizzava e si fidava delle donne. Come ascoltava sua madre. Come credeva in sua sorella. E soprattutto, come rispettava la carriera di mia madre. Papà era sempre lì, facendo tutto il possibile per essere un vero partner per lei. Papà, ce lo dici sempre, ma noi non te lo diciamo abbastanza, che sei l’amore della nostra vita e la vita del nostro amore».

Ricordi di infanzia, ricordi delle lacrime del padre versate al suo matrimonio: Ashley ha recitato un discorso dal quale è emerso l’uomo, prima che il politico. «Dopo tutti questi anni, papà, sei ancora il mio migliore amico». E poi, dopo aver elencato gli insegnamenti ricevuti, la frase topica: «Mio padre è un combattente che è stato sottovalutato per tutta la vita». L’altro momento toccante c’è stato quando la donna ha parlato della morte di suo fratello: «Hunter e io abbiamo perso nostro fratello Beau per il cancro nel 2015, il dolore sembrava non finire mai. Papà ebbe la capacità di mettere da parte il suo dolore per assorbire il nostro. E so che Beau è qui con noi stasera, come lo è sempre».

«Mi ha insegnato che un cuore coraggioso è una cosa miracolosa. Un cuore coraggioso può guarire una famiglia. Un cuore coraggioso può guarire la Nazione. E forse anche il mondo». Infine, l’appello al voto per Harris: «Nel 2020, mio padre scelse Harris per battere Donald Trump, e sa che nel 2024 lei batterà di nuovo Trump. Quindi, stasera vi chiedo, se siete stati con noi nel 2020, fate appello al vostro cuore coraggioso. State con noi oggi. Lavorate più duramente di quanto abbiate mai fatto prima nella vostra vita. Questa è la battaglia della nostra vita, la nostra libertà, la nostra democrazia, i nostri diritti riproduttivi. Tutto questo, tutto quanto è in gioco. E so che insieme possiamo farcela: perché mio padre ci ha mostrato la via».

