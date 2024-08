Gallipoli, la denuncia di un turista diventa virale sui social: «Niente acqua a mia figlia in un bar perché non accettavano il bancomat» – Il video

«Qui in Puglia non hanno dato l’acqua a mia figlia perché non accettavano il mio bancomat… assurdo nel 2024 vedere queste cose». Questa la denuncia sui social di un turista arrivato a Gallipoli, in Puglia, per passare delle vacanze in famiglia, accanto a lui la piccola protagonista inconsapevole dell’episodio. Così nel video che è diventato virale online il giovane padre lamenta il trattamento che gli è stato riservato. «Purtroppo per due euro non accettiamo il bancomat» è la risposta che ha ricevuto dai baristi del locale dove era entrato. E continua tra il perplesso e il nervoso: «Questa è una cosa che io non ho accettato assolutamente com’è possibile che nel 2024 continuino a rompere le scatole per i pagamenti col bancomat? Aprite i locali, in un posto di turismo, non potete dirmi che non accettate il bancomat perché due euro sono pochi. È inaccettabile la cosa».

«Ma poteva succedere ovunque»

L’autore del video ha però voluto stemperare i toni e riconoscere quanto si sia trovato bene in Puglia: «A parte questo Gallipoli è una bellissima città, è un bellissimo posto di mare, la gente è molto accogliente, però mi è successa questa cosa che volevo raccontare anche a voi perché nel 2024 queste cose non dovrebbero succedere». La denuncia social è stata rilanciata dalla pagina Puglia Fenomenale che ha però voluto ricordare quanto il fenomeno sia esteso, non limitato a una singola città o regione: «È successo a Gallipoli, ma poteva succedere ovunque; certe cose non sono tollerabili nel 2024. Era meglio regalare la bottiglietta arrivati a questo punto. Pubblico la denuncia di questo ragazzo, per sensibilizzare i vari commercianti affinché certi episodi non accadano più».

In copertina: Il video del turista pubblicato dalla pagina Puglia Fenomenale

