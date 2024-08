Questo video non mostra Trump mentre manca di rispetto a Netanyahu durante la visita a Mar-a-Lago

Circola un video dove si sostiene che Donald Trump abbia volutamente mancato di rispetto al leader israeliano Netanyahu durante la sua visita a Mar-a-Lago. Un’azione che, secondo la narrazione proposta, indicherebbe una presa di posizione politica nei confronti di Israele per quanto sta avvenendo a Gaza. In realtà, la scena è tagliata e decontestualizzata, ma soprattutto non è recente e non è stata ripresa negli Stati Uniti.

A condividere il video è Andrea Colombini, il 27 luglio 2024 attraverso uno dei suoi account Facebook, con la seguente descrizione:

Il video con la falsa narrativa tra Trump e Netanyahu contiene un watermark, quello del canale Telegram “VQB Channel“. Tale canale è noto per la diffusione di notizie false come quella del giornalista italiano Marco Violi spacciato per l’attentatore di Donald Trump (qui e qui altri due esempi). Ecco il post Telegram del 26 luglio 2024 dove leggiamo:

Il canale Telegram “VQB Channel” riporta come fonte un articolo in russo del 26 luglio 2024, pubblicato dal sito Pravda e intitolato «Donald Trump ha rifiutato pubblicamente di stringere la mano a Netanyahu». Il media russo riporta il link della fonte poco sotto il titolo:

La fonte è il post Telegram del 26 luglio 2024 pubblicato dal canale russo Tvdno (oltre 100 mila iscritti), dove troviamo il video scaricato e “firmato” dal canale italiano “VQB Channel”. Nel post c’è una piccola nota, aggiunta successivamente alla prima pubblicazione del post, che smentisce in parte la bufala:

Il canale Telegram russo mente due volte. Inizialmente, fa intendere a tutti che si tratti di un evento recente realmente accaduto, poi rettifica la datazione senza indicare quella corretta. Soprattutto, non riporta che il video è stato volutamente tagliato.

In alto a sinistra è possibile notare il logo di Sky News. Ricercando i video passati del canale televisivo, riscontriamo una pubblicazione del 22 maggio 2017 dal titolo «Exit world stage right: Trump photo call mistake».

Come si legge nella descrizione sottostante al video nel sito di Sky News, Donald Trump, alla fine del colloquio, si era diretto per sbaglio verso sinistra per poi tornare indietro e stringere la mano al leader israeliano, scattando le foto di rito in piedi dopo l’incontro.

Uscendo verso sinistra, una persona indica a Trump con la mano di tornare indietro. Dallo sguardo, risulta evidente che non aveva notato il gesto di Netanyahu per le foto di rito in piedi.

Di fatto, Trump aveva già stretto la mano al leader israeliano pochi secondi prima mentre erano seduti:

«Da ieri sappiamo che il paese che aveva fornito le informazioni altamente confidenziali che Donald Trump ha condiviso con una delegazione russa in visita alla Casa Bianca, creando un grosso caso politico, è Israele», riportava un articolo de Il Post del 17 maggio 2017. Nel finale dell’incontro con Netanyahu, dopo la calorosa stretta di mano in piedi davanti ai fotografi, il Presidente americano affermò di non aver «mai menzionato la parola o il nome di Israele» durante l’incontro con i funzionari russi alla Casa Bianca.

L’incontro si era svolto a Gerusalemme, in Israele. Nella trascrizione dell’incontro fornita da C-span, è possibile leggere l’elogio di Donald Trump verso l’Israele guidato da Netanyahu:

Trump: The Western Wall, it was incredible being there. I’ve been a big supporter for Israel for a long time. I’ve been a big supporter of yours for a long time. It’s just a magnificent place. Magnificent people and many, many friends. I’m very honored to be here. I am the first active president going to the Western Wall and it’s a great honor. To me, it’s a great honor. Thank you very much. I know we’re going to have a meeting in a little while, momentarily. Ideally, we’re going to work on a couple of things. I will say I just left Saudi Arabia. An amazing two days. And their feeling toward Israel is really very positive. Tremendous progress has been made. I think a lot of that progress has been made because of the aggression of Iran and forcing people together in a very positive way. And if you look at King Solomon and Saudi Arabia and others — Bahrain and Kuwait and others, it was very historic what took place over the last few days. But I can see a much deeper path to friendship with Israel and I think a lot of that spurred on, whatever it takes, but a lot is what’s happening with Iran.