Il giornalista italiano Marco Violi spacciato per l’attentatore di Donald Trump “Mark Violets”

L’account Twitter/X Wall Street Silver, spesso considerato da Elon Musk, pubblica la foto del presunto autore dell’attentato a Donald Trump a Butler, in Pennsylvania. Il suo nome sarebbe Mark Violets, un membro degli “Antifa” secondo il dipartimento di Polizia di Butler. Il volto diventa estremamente famoso, il tweet supera in poco tempo 2 milioni di visualizzazioni, per poi accorgersi che si tratta di una bufala: il ragazzo nella foto è Marco Viola, un tifoso della Roma che non ha nulla a che fare con l’attentato.

Ecco il tweet (archiviato qui) dell’account Wall Street Silver, già noto a Open Fact-checking per aver diffuso false notizie (qui e qui due esempi):

BREAKING

Per the Butler Police Department the Trump shooter has been arrested at the scene and has been identified as Mark Violets, an Antifa member.

Prior to the sh00ting Mark Violets uploaded a video on YouTube claiming “justice is coming”.