Altro che scandalo Wizz Air: esaurita la carta All You Can Fly. Venduti in pochi giorni i 10 mila abbonamenti annuali

Lo scandalo Wizz Air, con l’odissea di alcuni passeggeri italiani, bloccati per il maltempo da giorni all’aeroporto portoghese di Madeira, non sembra scalfire la popolarità della compagnia aerea low cost. L’azienda aveva lanciato prima di Ferragosto una card, valida per un singolo passeggero, per un periodo di un anno, che garantisce l’opzione di prenotare voli disponibili a soli 9 euro e 99, fino a 72 ore prima della partenza. La “all you can fly” al prezzo di 599 euro, o 499 in fase di lancio fino a Ferragosto, permette di volare verso oltre 800 destinazioni. Ed è andata a ruba. In pochi giorni sono stati venduti 10mila abbonamenti. Anche se la card non prevede la scelta del posto, né bagaglio in stiva o in cappelliera, ed è concessa solo una piccola borsetta da riporre sotto il sedile. E le destinazioni per le quali si può usufruire riguardano solamente i collegamenti internazionali.

