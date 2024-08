Andrea Giambruno e la vacanza in Puglia con Meloni e la figlia Ginevra: «Quando sono con mia moglie e mia figlia mi sento appagato»

Il giornalista Mediaset ha passato le vacanze con la premier a Ceglie Messapica, in Puglia, ma ha preferito alloggiare in un bed & breakfast. Le dichiarazioni a Oggi

In occasione delle vacanze estive, Giorgia Meloni e l’ex compagno Andrea Giambruno sono stati avvistati di nuovo insieme a Ceglie Messapica, in Puglia, dove la premier sta trascorrendo le ferie. «Tutte le volte che sono con mia moglie e con mia figlia mi sento un uomo appagato. La felicità per me è condividere le piccole gioie di ogni giorno con le persone che amo», ha detto il giornalista Mediaset al settimanale Oggi. Il soggiorno alla Masseria Beneficio, resort pugliese scelto dalla premier per le vacanze estive, è stato sicuramente un modo per far stare la piccola Ginevra con i due genitori. Ma il settimanale si chiede se sotto non ci sia qualcosa di più: «Questa reunion alla luce del sole è solo il primo passo mediatico per “abituare” i cittadini a un ritorno di fiamma già, di fatto, avvenuto? O l’esempio di come due genitori possano affrontare con maturità e civiltà la loro separazione?».

La masseria e il B&B

Alcuni dettagli sembrano suggerire che le strade di Meloni e Giambruno non si sono affatto ricongiunte. Il giornalista non ha mai trascorso la notte in masseria e ha preferito appoggiarsi a un bed & breakfast lì vicino. Ogni giorno, spiega il settimanale Oggi, si recava in masseria intorno alle 9 di mattina e se ne andava dopo cena. Assieme a Giambruno e Meloni c’era la figlia Ginevra, 8 anni, ma anche Arianna Meloni e suo marito, il ministro Francesco Lollobrigida, con le due figlie Vittoria e Rachele.

I fuorionda e la fine della relazione

La relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno inizia nel 2014, quando lui lavora a Quinta Colonna. Nel 2016 nasce la figlia Ginevra e nel 2023, a seguito di alcuni commenti inopportuni fatti ad alcune colleghe a Mediaset e pubblicati da Striscia la notizia, Meloni annuncia la fine del suo rapporto con Giambruno. «Quando con Andrea ci siamo separati non è stato facile neanche per lei, ovviamente. È legatissima a entrambi. Con noi a lungo ha fatto finta di nulla, ma io so che piangeva quando non la vedevamo», ha raccontato la premier a proposito della figlia in una recente intervista a Chi.

