Palermo, recuperato il corpo di Mike Lynch: resta dispersa solo la figlia 18enne. I dubbi sul naufragio e quelle ombre sui servizi segreti

Il corpo senza vita di Mike Lynch, il magnate britannico noto come il “Bill Gates britannico”, è stato recuperato dal veliero Bayesian, affondato all’alba di lunedì 19 agosto al largo di Porticello, in provincia di Palermo. Si tratta del quinto corpo ritrovato su sei dispersi. All’appello manca a queso punto solo la figlia diciottenne di Lynch, Hannah, mentre la madre e proprietaria del veliero, Angela Bacares, è l’unica sopravvissuta della famiglia. Ieri, i sommozzatori avevano recuperato i primi quattro corpi: Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International; sua moglie Anne Elizabeth; l’avvocato Chris Morvillo e sua moglie Nada.

L’inchiesta

Su quanto accaduto, è in corso un’inchiesta della procura di Termini Imerese per naufragio, disastro, lesioni e omicidio colposi. Nel frattempo, è stato sottoposto a interrogatorio il comandante dell’imbarcazione, James Catfield, 51 anni. Sono stati ascoltati anche i sopravvissuti. Sono diversi gli aspetti da chiarire sul naufragio. Primo tra tutti se ci sia stato un errore umano a provocare l’affondamento del veliero, come un boccaporto del ponte superiore lasciato aperto, la deriva mobile in posizione alzata, l’errato posizionamento dell’imbarcazione e l’attivazione, in ritardo, nel sistema di sicurezza automatico. Anche se ci sono pochi dubbi sul fatto che la violenta tromba d’aria abbia giocato un ruolo importane nella tragedia. Le indagini sul naufragio sono ancora in corso e non ci sono certezze definitive.

L’ombra dei servizi segreti

Nel frattempo, sono emerse teorie che insinuano che l’incidente potrebbe non essere stato casuale. In questi giorni, sono venuti a galla i legami tra Mike Lynch e i servizi segreti di molti Paesi, come riportato da Politico. Nel 2013, infatti, il magnate ha fondato Darktrace, una multinazionale inglese di cybersecurity che collabora con ex funzionari dell’intelligence britannica. E uno dei fondatori è Stephen Huxter, descritto come figura di rilievo all’interno dell’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito, l’Mi5 (Military Intelligence, Sezione 5). All’interno del consiglio di amministrazione, anche altri membri hanno ricoperto posizioni di rilievo nei servizi. Inoltre, nei primi anni duemila, il Guardian aveva ricostruito che l’Autonomy, la società di software fondata da Lynch, era «impegnata in attività di intelligence segreta attraverso la vendita di sistemi avanzati di intercettazione informatica alle agenzie di servizi segreti di tutto il mondo». A corroborare i sospetti di scenari complottasti, anche la grottesca coincidenza della morte dell’altro alto dirigente di Autonomy, l’ex vicepresidente Stephen Chamberlain, investito da un veicolo sabato scorso mentre faceva jogging nel Cambridgeshire.

