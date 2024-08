Dybala resta alla Roma, rifiutata l’offerta dell’Al-Qadsiah. L’argentino sui social: «Ci vediamo domenica»

Paulo Dybala resterà alla As Roma. L’attaccante argentino ha infatti rifiutato l’offerta arrivata dalla squadra saudita Al-Qadsiah: un contratto triennale da 20 milioni più bonus – facilmente raggiungibili – l’anno. A lanciare l’indiscrezione è Fabrizio Romano: «L’offerta da 80 milioni è stata appena rifiutata», scrive sui social. Anche la Joya ha comunicato la sua decisione direttamente su Instagram: «Grazie Roma. Ci vediamo domenica», si legge nel post Instagram di Dybala che, con un colpo di coda, ha dato appuntamento ai tifosi per la partita con l’Empoli. Le trattative tra il suo staff e la dirigenza giallorossa si erano svolte nella giornata di oggi, giovedì 22 agosto. Al termine della sessione a Trigoria, alcuni tifosi si erano avvicinati all’auto dell’attaccante sperando di convincerlo a restare con il loro affetto e dei regali. Tra questi, due quadri di un tifoso conosciuto negli ambienti romanisti per i suoi disegni ispirati alla squadra capitolina.

