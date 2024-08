Terni, aereo da turismo si schianta subito dopo il decollo: morti il pilota e un passeggero

Un aereo da turismo è caduto subito dopo il decollo nella zona di Maratta, tra i comuni umbri di Terni, San Gemini e Narni. Nell’incidente avvenuto oggi, giovedì 22 agosto, sono rimasti coinvolti il pilota e il passeggero sessantenni, gli unici a bordo del velivolo. Il mezzo, un aeromobile da turismo quadriposto e monomotore, era arrivato da Foligno ed era diretto a L’Aquila. Sul posto sono intervenuti subito la squadra volante, la polizia scientifica e la squadra mobile di Terni, la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che erano scoppiate dopo la caduta del velivolo. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dei due uomini. Gli operatori hanno in seguito ripristinato le condizioni di sicurezza. Secondo quanto ricostruito finora, l’aeromobile avrebbe perso quota subito dopo aver lasciato la pista dell’aviosuperficie “Leonardi” di Terni per poi terminare la sua corsa accanto alla superstrada E45.

In copertina: ANSA / Vigili del fuoco I L’incidente che ha coinvolto un mezzo aereo all’aviosupeficie di Terni – 22 agosto 2024

