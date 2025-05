Papa Francesco all’inizio ebbe un boom di presenze alle udienze. Ma negli ultimi due anni fedeli crollati sotto quelli di Benedetto XVI

I dati dal 2017 non venivano più pubblicati dalla Prefettura della Casa Pontificia, e ora che dopo la morte sono diventati tutti pubblici si capisce il vero motivo: il papa che piaceva tanto ai laici entusiasmava poco i cattolici

Durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI la Prefettura della Casa Pontificia era usa a pubblicare, a fine dicembre, i dati della partecipazione dei fedeli agli incontri in Vaticano con il Pontefice. Con Francesco si è cominciato a fare lo stesso, ma dal 2017, senza che ne venisse spiegato il motivo, questa informazione non è stata più data. Ora forse se ne può capire il perché. Nei giorni scorsi, infatti, la stessa Prefettura della Casa Pontificia ha finalmente pubblicato tutti i dati, anno per anno, delle udienze pontificie nel corso del pontificato bergogliano.

Il picco nell’anno dell’elezione sgonfiato già in quello successivo. Poi la caduta continua

L’inizio di Pontificato fu un boom clamoroso: 7,3 milioni nel 2013, 5,9 milioni nel 2014. Poi cominciò la discesa, ma sempre con numeri importanti: 3,2 milioni nel 2015 e 3,9 milioni nel 2016. Nel 2017, anno in cui la Prefettura cessò di rendere pubblici i dati, la diminuzione si fece più significativa. Si registrarono infatti 2,7 milioni di partecipanti, quasi 1,2 milioni di fedeli in meno. E successivamente i numeri diventarono sempre più esigui. Dopo gli anni del Covid (2020, 2021), nel 2022 ci fu un lieve rimbalzo (2,4 milioni) ma poi il numero scese sotto la soglia dei due milioni (circa 1,7 milioni sia nell’anno 2023 che nel 2024).

Ratzinger non fece mai numeri record, ma nemmeno così bassi come l’ultimo Francesco

Con papa Benedetto non si ebbero mai i dati eclatanti registrati con Francesco, ma non arrivò neanche il crollo che si è avuto in questi ultimi anni, e comunque non si scese mai sotto i 2 milioni. Il numero di fedeli, infatti, dopo il piccolo boom iniziale (2,8 milioni nel 2005 e nel 2007, 3,2 milioni nel 2006), si mantenne costante, oscillando tra i 2,2 e i 2,5 milioni. Certo con Francesco le regole della pandemia hanno sicuramente avuto un peso, ma quando la vita pubblica e ripresa e il mondo è tornato a viaggiare, non c’è più stato il desiderio di andare in piazza San Pietro per sentire dalla sua viva voce l’uomo che guidava la Chiesa cattolica. Qualcosa si intuiva dalle immagini delle udienze diffuse dalla Santa Sede con utilizzo sempre più comune di riprese nel campo stretto per non dare impressione di una piazza San Pietro poco popolata.