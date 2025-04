Le risate del “cardinale allegrone” John Onaiyekan in piazza San Pietro dopo il funerale di Papa Francesco – Il video

Dopo mezz'ora di strette di mano e scatti fotografici con i fedeli, la "festa" è proseguita in un ristorante romano tra amici e pellegrini svizzeri

Dopo la messa funebre di Papa Francesco, ormai svuotata dall’enorme folla giunta per la celebrazione, una scena inaspettata ha regalato a fedeli e pellegrini momenti di gioia in compagnia del cardinale nigeriano John Olorunfemi Onaiyekan, l’unico a rientrare in Piazza San Pietro. L’intenzione iniziale, come riporta l’autore delle immagini che testimoniano l’accaduto, Omokugbo Ojeifo dell’Arcidiocesi di Abuja (Nigeria), era quella di raggiungere un ristorante insieme ad alcuni sacerdoti della sua comunità. Un percorso tutt’altro che semplice: ci sarebbero voluti circa trenta minuti di strette di mano, scatti fotografici e sorrisi per riuscire a uscire dalla piazza, mostrandosi al mondo come un vero e proprio “cardinale allegrone”.

Nato nel 1944 in Nigeria e creato cardinale da Papa Benedetto XVI nel 2012, Onaiyekan ha proseguito questi momenti di gioia all’interno di un ristorante romano, dove lui e i sacerdoti nigeriani si sono uniti a un gruppo di pellegrini svizzeri già intenti a pranzare. In segno di omaggio, il capo dei pellegrini ha suonato la cornamusa per il cardinale africano.

Le immagini sono state diffuse da Omokugbo Ojeifo (@padre_mano) della Catholic Archdiocese di Abuja, Nigeria.