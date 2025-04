Il cardinale Becciu rinuncia al Conclave: «Obbedisco alla volontà di Papa Francesco»

Il porporato: ma rimango convinto della mia innocenza

Il cardinale Angelo Becciu si ritira ufficialmente dal Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. Ieri 28 aprile Becciu ha annunciato la sua decisione ai cardinali, come anticipato da Open. Oggi l’ufficialità.

Becciu ieri si è difeso lungamente dalle accuse per cui in primo grado è stato condannato dal tribunale Vaticano guidato dal magistrato Giuseppe Pignatone. Ma poi ha annunciato con grande tristezza e la voce rotta dalla commozione di «prendere atto della volontà di Papa Francesco». Da qui la sua scelta di fare un passo indietro «per il bene della Chiesa». Nel pomeriggio di lunedì si era diffusa la voce di un imminente comunicato con una dichiarazione pubblica dello stesso Becciu che avrebbe dovuto arrivare entro sera. Il cardinale sardo però andando via dalla riunione ha staccato il telefono e si è reso irraggiungibile da tutti.