L’abito del nuovo Papa è già pronto (o quasi). Ecco chi e come lo sta preparando

La sartoria Gammarelli, aperta nel 1798, ha vestito praticamente tutti i pontefici degli ultimi due secoli. E ora al lavoro per il successore di Bergoglio

L’inizio del Conclave si avvicina – la data di apertura è stata fissata per mercoledì 7 maggio – e gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul Vaticano, dove 133 cardinali si riuniranno per scegliere il nuovo Pontefice. Che si tratti di un conservatore o di un «aperturista», di un prete italiano o di un arcivescovo extra-europeo, c’è una cosa su cui tutti possono stare tranquilli: l’abito è già pronto, o quasi. A occuparsi dei panni che indosserà il successore di Papa Francesco sarà la sartoria Gammarelli, vero e proprio punto di riferimento per il clero, non solo di Roma.

La storia della sartoria Gammarelli

La storia del negozio inizia nel 1798, sotto il pontificato di Pio VI, quando Giovanni Antonio Gammarelli entra ufficialmente in servizio presso il clero romano. Da allora, si legge sul sito web, «ben sei generazioni di artigiani e imprenditori si sono succedute alla guida della sartoria». Lo storico negozio romano – che ha sede in via di Santa Chiara, al civico 34, proprio alle spalle del Pantheon – afferma di aver vestito «Papa Pio XI, Papa Pio XII, Santo Giovanni XXIII, Beato Paolo VI, il venerabile Giovanni Paolo I e il Santo Giovanni Paolo II» e, non da ultimi, Benedetto XVI e Francesco I.

Una foto storica della sartoria Gammarelli di Roma

Tutti gli abiti e gli accessori per ecclesiastici

Aprendo lo store online della sartoria Gammarelli ci si accorge fin da subito che gli abiti a cui lavora lo storico negozio romano sono pensati esclusivamente per gli ecclesiastici. Tra i prodotti pubblicizzati sul sito ci sono i colletti, i ganci per il mantello, la sottana filettata, ma anche alcuni paramenti sconosciuti ai più, come il piviale romano o la casula semi-gotica a scudo. Il catalogo, insomma, è piuttosto vasto. E dopo il 7 maggio potrebbe esserci un nuovo Papa a varcare la soglia della sartoria di via Santa Chiara, a Roma. E ad attenderlo ci sarà un abito nuovo di zecca, che aspetta solo di essere cucito su misura del nuovo pontefice.

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | Un particolare delle scarpe leggermente consunte di Papa Francesco nel feretro esposto nella Basilica di San Pietro, in Vaticano