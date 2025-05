«Signora, suo padre è morto». Ma lui è vivo e telefona alla figlia: l’incredibile errore in ospedale per uno scambio di cartelle cliniche

«Ma come mai non venite?», ha chiesto l'uomo. A quel punto i medici hanno controllato ed è uscito fuori che avevano confuso i documenti di due pazienti

Uno scambio di cartelle cliniche ha scatenato un drammatico errore all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove una famiglia è stata erroneamente informata della morte di un proprio congiunto. La storia ha avuto inizio quando la figlia di un uomo di 67 anni, ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale, ha ricevuto una telefonata: «Signora, suo padre purtroppo è morto. Ha avuto un arresto cardiaco». Questa chiamata si rivelerà l’inizio di una vicenda surreale. Dopo aver appreso la notizia, la donna e a sua sorella sono corse in ospedale, avvertendo anche un’agenzia di pompe funebri per organizzare il funerale. Ma quando le due donne si sono trovate davanti alla dottoressa dell’ospedale, il destino ha preso una piega inaspettata.

La chiamata inattesa del padre “morto”: «Ma dove siete?»

Proprio mentre stavano parlando con il medico, sul telefono di una delle due è arrivata una chiamata dal numero del papà. Un momento di incredibile imbarazzo, confusione e incredulità per la figlia che aveva ricevuto poco prima la tragica notizia. La donna ha risposto al cellulare e si è ritrovata a sentire la voce del padre. «Ma come mai non venite?», ha chiesto l’uomo, che si trovava vivo nel suo letto d’ospedale. Era stato dimesso lo stesso giorno, ma un’errore nella comunicazione aveva creato il tragico malinteso.

Le scuse dei medici

I medici del reparto si sono affrettati a spiegare che l’errore era dovuto a uno scambio di cartelle cliniche tra il paziente e un altro ricoverato, deceduto poche ore prima. Si è trattato di un brutto fraintendimento causato da una semplice disattenzione amministrativa che ha avuto però un impatto devastante sulle famiglie coinvolte. La famiglia, nonostante lo shock e la confusione, ha dichiarato di non avere intenzione di intraprendere azioni legali contro l’ospedale. Nonostante la gravità dell’errore e la confusione generata, i familiari del paziente hanno scelto di non sporgere denuncia.