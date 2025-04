Mangia una mela e va in shock anafilattico: paura per una 25enne di Bologna

La ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono poi migliorate

Una ragazza di 25 anni – residente a Casalecchio di Reno – è stata portata d’urgenza all’ospedale maggiore di Bologna dopo essere stata colpita da uno shock anafilattico. È accaduto ieri, venerdì 25 aprile, mentre la giovane si trovava all’Eremo di Tizzano, un luogo di fede caro ai bolognesi e meta di passeggiate panoramiche soprattutto nei fine settimana. A un certo punto del tragitto, la 25enne ha mangiato una mela, che nel giro di pochi secondi le ha provocato una forte reazione allergica, culminata in uno shock anafilattico.

L’arrivo dell’ambulanza e la corsa in ospedale

La centrale del 118 ha ricevuto la chiamata di allarme intorno a mezzogiorno e ha sùbito inviato un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno stabilizzato la ragazza e l’hanno trasferita con la massima urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata presa in cura dai medici e nel giro di poco tempo le sue condizioni sono migliorate. Non è chiaro se la 25enne avesse avuto reazioni allergiche così gravi in passato, né se fosse a conoscenza della sua allergia alle mele. L’episodio, che fortunatamente si è concluso bene, ricorda per certi versi quanto accaduto poche settimane fa a Roma, dove la studentessa americana di 21 anni Anne Avarie Tierney è morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino.