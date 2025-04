Gorlago, evade dai domiciliari per tornare in carcere: «Soffro di epilessia, a casa non riesco a curarmi»

Un 28enne di origini senegalesi, con piccoli precedenti per droga, è stato pizzicato più volte dai carabinieri fuori dalla casa dove dovrebbe scontare i domiciliari

Ha 28 anni, origini senegalesi, nessun lavoro fisso, ed era agli arresti domiciliari a Gorlago, in provincia di Bergamo, dove vive insieme a suo fratello. Ieri, lunedì 28 aprile, è stato pizzicato dai carabinieri a Chiari, nel Bresciano, lontano da casa e quindi in stato di evasione. L’uomo è stato portato in tribunale per la direttissima, ma ha avuto una crisi epilettica in aula, è svenuto e ha dovuto essere soccorso d’urgenza. E sono proprio episodi come quello – scrive il Corriere di Bergamo – ad aver spinto il 28enne a violare le restrizioni imposte. «A casa non riesco a curarmi – ha detto – in carcere invece sì. Lì seguo la terapia, prendo i farmaci giusti e sto meglio». Il giovane ha alcuni precedenti per spaccio, circoscritti a piccole cessioni, e un’esperienza dietro le sbarre.

Le evasioni dai domiciliari e le cure per l’epilessia

Non è la prima volta che il 28enne di origini senegalesi evade dai domiciliari. Anche se, a sentire la sua versione dei fatti, più che una fuga la sua assomiglia a una richiesta di aiuto. In carcere, ha raccontato l’uomo, riesce ad avere una regolarità nelle cure che a casa non può garantirsi. E la terapia farmacologica, somministrata sotto controllo medico, gli permette di evitare le crisi epilettiche che invece lo colpiscono con frequenza quando se ne sta a casa. Nonostante le ripetute violazioni, finora il gip di Bergamo non ha disposto il carcere, mantenendo la misura dei domiciliari. Eppure, il 28enne insiste per tornare dietro le sbarre.