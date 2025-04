Caserta, 38enne muore dopo l’intervento di chirurgia estetica: l’operazione «di routine» e i precedenti sospetti nella clinica

Sabrina Nardella, parrucchiera di Gaeta e madre di due figli, ha accusato un malore subito dopo l'operazione. La procura apre un'inchiesta e dispone l'autopsia

Prima una rapida sistemata ai capelli, lei che di mestiere faceva proprio la parrucchiera. Poi il viaggio da Gaeta fino a una clinica di Caserta per sottoporsi a un intervento di routine di chirurgia estetica. Subito dopo l’operazione, il malore. I tentativi di rianimare Sabrina Nardella, 38enne di Gaeta, sono stati vani. Sulla morte della donna, madre di due figli, la procura di Santa Maria Capua Vetere ora ha aperto un’indagine, nella speranza che l’autopsia sul suo corpo possa chiarire se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze. Secondo i primi riscontri la clinica casertana, Iatropolis, in passato era già stata coinvolta in due vicende giudiziarie per interventi di chirurgia estetica.

Il racconto degli amici: «Era un intervento di routine»

Non è ancora chiaro se Sabrina Nardella, lo scorso giovedì 24 aprile, sia stata operata da un medico della struttura privata o da un esterno. Al momento si sa però che si trattava di un intervento «di routine». E che – ha raccontato il marito della ex datrice di lavoro della vittima – quella mattina «Sabrina aveva chiesto a mia moglie di andare in negozio per darle un’aggiustata ai capelli», prima di dirigersi verso la clinica. Cosa sia accaduto all’interno della Iatropolis lo accerteranno gli inquirenti.

Chi era Sabrina Nardella

Sabrina Nardella, separata da tempo, viveva insieme ai suoi due figli. Dopo anni passati come parrucchiera alle dipendenze della amica Francesca, nel 2019 decise di rilevare l’attività e mettersi quindi in proprio. «Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia», è il dolore espresso dal sindaco Cristian Leccese. «Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio».