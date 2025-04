Shade e l’infezione «bastarda» ai polmoni. Come sta il rapper: «Mi basta che esca vivo» – Il video

Il musicista 37enne aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute. E prova a ragionare con loro su come si possa essere ammalato

Almeno l’umore resta buono per il rapper Shade, ancora ricoverato in ospedale. Vito Ventura sui suoi social ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, finalmente meno misteriose. I medici gli hanno diagnosticato un’infezione polmonare. Come però sia ammalato, fino a smettere di respirare, come aveva raccontato nei giorni scorsi, resta ancora da chiarire.

Come sta Shade

Senza mai perdere l’ironia, Shade ha scritto nelle sue storie: «Sono ancora in ospedale, grazie per tutti i messaggi. Mi sa che non esco in tempo per il singolo estivo ma mi basta che esca vivo». Certo Ventura, 37 anni, ancora non sa quando potrà lasciare in ospedale. Anche se le sue condizioni sono sicuramente in miglioramento. E la ripresa sarà lunga, mentre continua a respirare ancora con l’aiuto della bombola di ossigeno, perché «respiro ancora male». E poi ha sdrammatizzato: «Immagino sia il prezzo da pagare per aver provato a uccidere la musica italiana».

Le accuse sui social sul fumo e la droga

«Ma come cavolo ho fatto a prendermi un’infezione polmonare? Di livello premium» si chiede Shade nell’ultimo video sui social. Esclusi legami col fumo di ogni genere «perché io non fumo né sigarette normali e neanche geneticamente modificate. Ci siamo capiti». Shade ammette che le sue braccia «tra flebo e prelievo sembrano quelle di un tossico alla stazione di Bologna. E infatti, Giuseppina, mi dice di smettere con la polvere. E non credo che parli delle proteine. La bro ha beccato l’unico rapper che mangia sano pure in ospedale. E non si droga. E c’è addirittura chi ha pensato che fossi qui per diventare donna. Vabbè, ma quindi come ho fatto a prendermi sta roba?»

I sospetti sull’infezione

Shade non riesce a escludere alcuna ipotesi su come si sia potuto ammalare: «Potrei averla presa in palestra, facendo le foto con qualcuno, allo stadio guardando la Juve gio giocare di merda. È un adenovirus bello bastardo, ragazzi, non si sa. So solo che ho perso 5 kg, ma che i miei polmoni piano piano stanno tornando a polmonare. Adesso mi alzo, ammazzo le zanzare, mi hanno tolto l’ossigeno. Riesco anche a prendere un po’ d’aria e come sempre, grazie perché vi sento tanto vicini».