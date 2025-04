Il rapper Shade ancora in ospedale, il mistero sul ricovero: «Spero di non morire finché c’è quella foto di me*** su Wikipedia»

Nessun dettaglio ancora sulla natura del malessere che l’ha colpito. Ma non smette di scherzare con i fan, che aspettano chiarimenti

Resta in ospedale Shade, il rapper torinese all’anagrafe Vito Ventura. Nessun dettaglio ancora sulla natura del malessere che l’ha colpito, ma un messaggio rassicurante dai suoi social: «Sto bene, ma non riesco a guardare troppo il cellulare». Nel selfie condiviso ieri su Instagram, Shade appare con un supporto per la respirazione e uno che misura l’ossigeno nel sangue, ma mantiene intatto il suo stile inconfondibile, fatto di ironia e autoironia. «Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non so per quanto mi fermerò qui», ha scritto scherzando sul ricovero.

«Se mi cercate per lavoro non ci sono»

Poi, rivolto a chi lo cerca per motivi professionali: «Se vi risponde la mia collaboratrice, tanto vi dirà che deve prima sentire me, io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Almeno non finché non cambiano quella foto di me*** che mi hanno messo». Parole che fanno sorridere ma che, inevitabilmente, hanno suscitato preoccupazione tra i fan. «A voi che mi seguite perché mi volete bene, vi voglio bene anche io. Mi rimetterò e ci vedremo presto», ha assicurato ai suoi follower.