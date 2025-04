Fedez paparazzato (di nuovo) in discoteca: il bacio appassionato con una ragazza misteriosa – Il video

Le immagini del rapper da un locale di Montecarlo diffuse da Chi: fiamma di una sera o nuovo amore?

Fedez fa il bis. Dopo il video che diversi mesi lo avevano ritratto in un lungo bacio con una ragazza in discoteca, ora un altro filmato (simile) sta facendo il giro del web e dei social. Il rapper è stato immortalato in una discoteca mentre si scambia baci appassionati con una ragazza di cui non è nota l’identità. Le immagini sono state pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi. Nel video diffuso dal magazine diretto da Alfonso Signorini, si vede Fedez ballare stretto a una donna con i capelli neri a caschetto e un abito lungo rosso. I due si lasciano andare a più baci, proprio al centro della pista da ballo del Jimmy’z, uno dei locali più esclusivi di Montecarlo.

Il video del bacio di Fedez

Flirt o nuova fiamma?

L’identità della ragazza resta al momento avvolta nel mistero. Le luci della discoteca, insieme alla brevità delle riprese, rendono difficile un’identificazione precisa. Secondo quanto ricostruito da Chi, il rapper avrebbe trascorso il weekend a Montecarlo, passando prima per il Twiga, lo storico locale che Flavio Briatore ha venduto a Leonardo Del Vecchio, e poi alla discoteca Jimmy’z dove avrebbe conosciuto questa misteriosa ragazza. Che si tratti solo di un flirt passeggero o dell’inizio di una nuova relazione, è ancora presto per dirlo, ma i riflettori sono già puntati.