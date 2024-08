Usa 2024, Robert Kennedy Jr. verso il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e l’endorsement a Trump

Entro fine settimana Robert F. Kennedy Jr. potrebbe abbandonare la corsa da indipendente alla Casa Bianca e dare il suo endorsement a Trump. Lo riporta Abc. Tale mossa ha però un costo, ovvero una poltrona nel governo, che l’ex presidente si è detto «pronto a valutare» in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. Lo staff di Kennedy Jr, figlio 70enne di Bob Kennedy e il nipote di Jfk, si è limitato ad annunciare che il candidato parlerà alla nazione e illustrerà il futuro della sua campagna venerdì a Phoenix alle 12 locali. Poco distante dal luogo del comizio di Kennedy, alla periferia della città dell’Arizona, interverrà invece Trump. Secondo i media americani, uno scenario possibile di cui si sta discutendo è che il dem appaia sul palco del raduno insieme al tycoon. «Ma il pensiero di Kennedy potrebbe sempre cambiare», scrive ancora Abc. Mentre sul possibile appoggio a Trump, Kennedy non conferma, né smentisce: «Non stiamo parlando di niente di tutto ciò», ha risposto alla domanda di un reporter della testata americana. Kennedy aveva cominciato la sua corsa alla Casa Bianca come democratico, sfidando Joe Biden, quindi era diventato indipendente, arrivando anche al 15-20% nei sondaggi. Ma da mesi la sua campagna sta affondando, tra sondaggi, esaurimento fondi e gaffe. Gli ultimi sondaggi gli attribuiscono il 3-4 per cento dei consensi.

La campagna di Harris: «Saremo pronti a prescindere»

Per la presidente della campagna di Kamala Harris, Jen O’Malley Dillon, un possibile sostegno di Kennedy al candidato repubblicano «non interferirà molto» nella corsa della vicepresidente. Lo ha detto alla Cnn. «Continueremo a concentrarci su ciò che dobbiamo fare. Saremo pronti a prescindere», ha concluso. Stando alle ultime rilevazione di Economist e YouGov Kamala Harris è avanti di tre punti su Donald Trump. La vicepresidente ha il 46% delle preferenze contro il 43% di Trump. Il sondaggio è stato condotto nei giorni precedenti alla convention democratica, includendo solo la prima giornata.

Leggi anche: