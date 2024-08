Caserta, denunciato un uomo che nascondeva nel box auto pitoni, pappagalli e cani

Un box auto che aveva preso le sembianze di uno zoo. Un uomo, nelle campagne di Sant’Arpino, in provincia di Caserta, aveva rinchiuso in una sorta di garage due pitoni, 35 pappagalli, di cui alcuni considerati a rischio di estinzione, quattro cuccioli di cane e altri volatili. I carabinieri hanno sequestrato gli animali, costretti a vivere in uno spazio tenuto in pessime condizioni, e hanno denunciato il loro proprietario. L’uomo, per la maggior parte delle specie detenute, non è stato in grado di fornire la documentazione necessaria a giustificarne la provenienza. Gli animali, secondo i carabinieri che hanno eseguito l’operazione, vivevano «ristretti da ostacoli di fortuna, con scarsità di acqua e di cibo». La detenzione, oltre a non essere autorizzata dall’Asl, è risultata «incompatibile con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze».

Foto di copertina: Pixabay | Kira

