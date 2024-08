Arriva il gran finale de La Notte della Taranta. Ospiti Geolier, Angelina Mango e Gaia

La sera del 24 agosto, al termine del tradizionale tour in giro per la Puglia, La Notte della Taranta si appresta a concludersi con il concerto di Melpignano. Negli anni l’evento è cresciuto in maniera significativa, nato dalla mente di Maurizio Agamennone, professore di Etnomusicologia dell’Università di Firenze, e Gianfranco Salvatore, musicologo e critico musicale. In realtà all’inizio, nel 1998, non doveva evidentemente nemmeno essere il festival che è oggi, ma più che altro una sorta di affascinante serata a tema, per celebrare i suoni della tradizione salentina. Tuttavia, è finito per essere uno degli appuntamenti più importanti nel calendario della word music europea.

I protagonisti

Maestro Concertatore dell’edizione 2024: Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, uno dei più importanti personaggi della scena urban italiana, che rappresenta un’apertura, non insolita per quel che riguarda la Notte della Taranta, verso il nuovo che avanza. Una mossa che poi viene confermata anche dagli ospiti d’onore della serata, ovvero Geolier, perla della scena rap napoletana, ancor di più dopo il secondo posto ad un Festival di Sanremo che lato pubblico ha stravinto. Stravinto ai danni di chi poi lo ha vinto davvero: Angelina Mango, altra ospite dell’evento, reduce, dopo la kermesse ligure, di un’ottima figura fatta con La noia, all’Eurovision Song Contest. Poi Gaia, scelta molto interessante e molto pertinente al tema musicale del festival, essendo lei per metà brasiliana, una metà che ha sempre tenuto ben viva nelle proprie produzioni. E poi, piccola grande chicca, la presenza di Ste, ragazza nigeriana, puro talento soul da brividi. L’evento quest’anno verrà trasmesso per la prima volta in diretta su Rai 3 e vedrà alla conduzione Ema Stokholma.

