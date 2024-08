Ambrosini sfotte Ibrahimovic mentre salgono in montagna: «Dovevi restare a Milano» – Il video

Zlatan Ibrahimovic è stato immortalato in una sfida contro la natura. Niente campo da calcio, l’ex attaccante ha staccato dal Milan e dal calciomercato per vivere qualche giorno in montagna con Massimo Ambrosini. Solo che viene ripreso mentre, in evidente sofferenza, sta per chiudere la sua camminata. L’ex centrocampista riprende il collega dicendogli: «Te l’ho detto che era meglio se rimanevi a Milano». Il video è diventato virale. «È la montagna che si sta affaticando non Ibra», commenta la pagina intrashettennimento 2.0. Fioccano i commenti: «Non è Zlatan che scala le montagne, sono le montagne che si genuflettono in sua presenza!». E ancora: «Sono queste le ultime parole di Max, prima sparire tra le vette; Zlatan no stanco. Zlatan cerca funghi».

