Via ai concorsi nella pubblica amministrazione: quando scadono i bandi (uno tra pochissimo) e per quali posti. Entro l’anno 170mila assunzioni

Sarà un autunno di concorsi, inaugurati da una piccola coda estiva. L’obiettivo del ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo è raggiungere le 170mila assunzioni entro fine anno. Alla ricerca di personale ci sono molte istituzioni: l’Inps, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Ministero della Giustizia. Vediamo quali sono le scadenze dei bandi.

Ispettorato del lavoro

Come annunciato più volte della maggioranza dopo gli incidenti di quest’anno, sono in arrivo nuovi ispettori del lavoro. Il 28 agosto è il termine ultimo entro cui presentare domanda per uno dei 750 posti per la vigilanza tecnica e la salute. Il reclutamento dei nuovi professionisti si articolerà su base regionale. In tutto sono 13 le regioni coinvolte e ogni candidato potrà fare domanda solo per un ente. Il tutto dovrà essere inviato al sito www.inpa.gov.it e compilando il format sul portale inPA.

Agenzia delle Entrate-Riscossione

L’Agenzia mette a disposizione 470 contratti a tempo indeterminato per altrettanti addetti alla riscossione. L’intero territorio nazionale è coinvolto e il bando sarà aperto fino al 10 settembre. Per partecipare bisognerà dimostrare di essere in possesso di una laurea triennale nei seguenti indirizzi: Scienze politiche e delle relazioni internazionali, Scienze economiche, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale, Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione. Potranno fare domanda anche coloro con una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio. La domanda dovrà essere caricata sulla piattaforma inPA.

Banca d’Italia e Consob

La Consob, l’organismo di vigilanza del mercato finanziario italiano, mette a disposizione tre posti per esperti informatici. La domanda va presentata entro il 9 settembre e l’assunzione sarà a tempo indeterminato. I posti, assegnati all’area manageriale e alte professionalità, hanno come sede Roma. Invece, c’è tempo fino al 26 settembre per presentare la domanda per il concorso indetto dalla Banca d’Italia che punta ad assumere cinque assistenti con orientamento nelle discipline economiche. La filiale di destinazione è quella di Bolzano. I partecipanti dovranno avere una laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o in Scienze economiche. La domanda dovrà essere inviata sulla piattaforma di Bankitalia.

Ministero della Giustizia

Il Ministero di via Arenula cerca 1000 nuovi autisti. Il bando scade il 25 settembre. Chi si vorrà proporre come conducente di automezzi con un contratto a tempo indeterminato dovrà presentare la sua domanda sul portale inPA. Saranno inquadrati in area assistenti, già area funzionale seconda.

Inps e scuola

Entro l’autunno dovranno partire i bandi di assunzione dell’Inps per 1.144 assistenti ai servizi, 30 assistenti tecnici e 582 assistenti informatici. Il mondo della scuola, invece, sembra nel caos. Gli idonei del concorso 2020 sono sul piede di guerra, mentre il Tar del Lazio ha deciso di sospendere, in via cautelare, l’immissione in ruolo di 519 dirigenti scolastici che avrebbero dovuto essere assunti dal 1° settembre.

Leggi anche: